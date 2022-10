As novas instalações do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Aveiro, que passou a dispor de 14 camas, num investimento superior a três milhões de euros, entraram hoje em funcionamento.

De acordo com a administração hospitalar, aquele serviço mais do que duplicou a capacidade, tendo passado das originais seis camas para 14 camas, “numa resposta em segurança aos doentes críticos que contribui para a concretização da rede de referenciação de cuidados intensivos”. Para o conselho de administração, “as novas instalações significam um reforço estrutural nos cuidados de saúde aos doentes críticos, proporcionando a prestação de um melhor serviço, mais seguro, e o fortalecimento da capacidade de tratamento da região de Aveiro e do Serviço Nacional de Saúde”. O Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Aveiro foi inaugurado em 2001, com uma lotação de seis camas, e as obras de ampliação foram inauguradas em julho pelo então secretário de Estado adjunto e da Saúde, Lacerda Sales. O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que agrega os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, deverá ainda avançar este ano com o desenvolvimento de hemodinâmica naquela unidade hospitalar. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram