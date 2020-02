No momento não há certeza.

O estudo de 2004 mostra que os antirretrovirais usados em pacientes com SARS tiveram "benefícios clínicos substanciais", segundo especialistas da China.

Testes em 41 pacientes com coronavírus mostraram, no entanto, "limitações", como apontou uma pesquisa publicada a 24 de janeiro na revista médica The Lancet.

- E a indústria farmacêutica?

As empresas farmacêuticas estão a trabalhar em várias opções de tratamento.

A Gilead Sciences, com sede na Califórnia, está a trabalhar com as autoridades chinesas em testes clínicos para determinar se o remdesivir - um medicamento usado para tratar a SARS - é eficaz contra o novo coronavírus.

Em paralelo, três equipas na China, na Austrália e no Instituto Pasteur, na França, conseguiram recriar o novo coronavírus em laboratório. É o primeiro passo para tentar encontrar o "calcanhar de Aquiles" do coronavírus e entender como se replica nas células, explica o diretor científico do Instituto Pasteur, Christophe d'Enfert.

Ainda não há tratamento específico, confirmou o porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tarik Jasarevic. "Mais pesquisas e análises de dados epidemiológicos são necessárias", disse à AFP.

- O que fazer?

O melhor é "manter a saúde", para que o sistema imunitário resista à ameaça do coronvírus, sugeriu o ministro da Saúde de Singapura, Gan Kim Yong. "Se já se tem um problema médico, é provável que (...) as suas defesas sejam fracas e os seus órgãos possam ser danificados, então o risco de morte é maior", comentou na segunda-feira.

- Remédios caseiros?

Desde o aparecimento do coronavírus, a desinformação acerca de remédios caseiros tem proliferado.

Na China, circularam informações de que um líquido à base de madressilva e de outras plantas usadas na medicina tradicional poderia "inibir" o vírus.

Na Índia, onde há três casos confirmados, o governo promove a homeopatia e o ayurveda, uma forma de medicina tradicional, contra o coronavírus.