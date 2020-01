Anteriormente, equipas chinesas e australianas também tinham isolado estirpes do novo coronavírus (família de vírus) que, na China, onde foi detetado em dezembro, já infetou cerca de 10 mil pessoas e matou 213, segundo o mais recente balanço, hoje publicado.

Contudo, é a primeira vez que na Europa é feita tal experiência com o novo coronavírus, que os investigadores dizem ser difícil de isolar.

Os cientistas do Instituto Pasteur recolheram amostras do coronavírus (2019-nCoV) de doentes franceses e inocularam-no em células já conhecidas para permitir a multiplicação de coronavírus similares.

Em duas das amostras, retiradas do mesmo doente, uma boa parte das células foi destruída pelo coronavírus.

A produção em laboratório do '2019-nCoV' torna-o, assim, "disponível para a investigação", refere o Instituto Pasteur.

De acordo com o instituto, as culturas do coronavírus poderão ser testadas e manipuladas com substâncias antivirais conhecidas ou novas (que possam ser candidatas a uma vacina).

Os investigadores podem ainda estudar como se comporta o novo coronavírus e, desta forma, identificar as suas fragilidades, que permitam "desenvolver estratégias terapêuticas".