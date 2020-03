A médica psiquiatra espanhola Marian Rojas Estapé critica a pressão social dos tempos atuais. "A obsessão que existe hoje em dia por controlar tudo o que acontece na vida impede-nos de sermos felizes. A nossa sociedade é muito controladora, mas um controlo exaustivo torna-nos doentes porque não nos relaxa. Adoecemos porque não somos capazes de nos desconectar do stresse e de respirar", condena em entrevista à edição de abril da Prevenir, já nas bancas.

A autora do livro "Como fazer para acontecerem coisas boas", publicado em Portugal pela Editorial Planeta, aponta ainda o dedo "à obsessão pela perfeição, seja em casa, na família, no trabalho ou até por ter um corpo perfeito". "O cérebro está obcecado com a perfeição, mas a vida real tem muitos mais defeitos", sublinha Marian Rojas Estapé. "A felicidade não é a realidade que temos, mas o que interpretamos face ao que nos acontece", acrescenta ainda.

Apesar de ter escrito uma, a espanhola não é, no entanto, apologista das obras literárias que procuram indicar caminhos. "Há um excesso de livros de autoajuda e tudo entra nesta secção, que mistura religião, espiritualidade, crescimento e até alimentação. Dá a sensação que, se não somos felizes, a culpa é nossa", critica a psiquiatra, que na sua atividade profissional procura ensinar as pessoas negativas a serem mais otimistas. "Isso trata-se", assegura a médica.