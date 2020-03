OPAÍS.cv. avança esta manhã com a notícia de mais dois casos positivos de Covid-19. No total, há três pessoas confirmadas com o novo coronavírus no país. São todos estrangeiros.

Em conferência de imprensa na Cidada da Praia, o Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, assegura que estes dois casos novos – uma turista holandesa e outro inglês – estão relacionados com o turista de nacionalidade inglesa que chegou à ilha da Boa Vista no passado dia 9 de março. Arlindo do Rosário acrescentou ainda que os três pacientes apresentam um quadro clínico estável. As autoridades ainda garantem que este turista não desembarcou e mais nenhuma ilha. Desde ontem estão 850 pessoas em quarentena noutro hotel da Boa Vista. Tanto turistas como funcionários vão ali ficar isolados durante 14 dias. O caso suspeito de São Vicente, de um cidadão nacional, deu negativo, assegurou o Ministro Artigo atualizado às 12h55