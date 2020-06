“Já 543.500 pessoas estiveram, através da plataforma ‘Trace Covid’, em vigilância em casa pelos serviços de saúde”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

De acordo com o governante, atualmente, 96,6% dos “casos ativos de infeção” estão “a recuperar em casa”.

Portugal regista hoje 1.517 mortes relacionadas com a covid-19, mais cinco do que no sábado, e 36.690 infetados, mais 227, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A 21 de maio, mais de 73 mil profissionais de saúde tinham acesso à plataforma de dados ‘Trace Covid’, vigiando mais de 398 mil casos confirmados ou suspeitos de covid-19 em internamento domiciliário, divulgou o secretário de Estado da Saúde.

António Lacerda Sales, disse que passou a ser 73.520 o número de profissionais de saúde com acesso à plataforma e que são mais de 398 mil os casos confirmados ou suspeitos em casa a ser vigiados pelas autoridades da saúde.

Destes, referiu na ocasião, 16 mil estavam em “vigilância clínica”.

De acordo com o boletim divulgado hoje pela DGS, entre os casos de infeção confirmados, 419 estão internados, menos nove do que no sábado, e 73 estão em unidades de cuidados intensivos, abaixo dos 77 registados no dia anterior.

A aguardar o resultado laboratorial estão 1.385 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde 30.658.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.