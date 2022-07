Há 42% dos portugueses que afirmam que ainda não viajaram depois do aparecimento da pandemia. O dado consta do relatório Flexi, desenvolvido pela Liberty Mutual com a Kantar e a Red C para a Liberty na Europa (Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte) em março e abril de 2022 e divulgado agora.

A mesma pesquisa, que envolveu as respostas de 501 portugueses, 802 espanhóis e 512 irlandeses, concluiu que mais consumidores lusos admitiram comprar seguros de viagem após a pandemia – um aumento de 5% face ao período pré-pandémico.

“Para oferecer um seguro personalizado e ajustado às reais necessidades dos clientes é fundamental analisar, com frequência, os hábitos e as preferências dos consumidores. Com estas avaliações, não só conseguimos compreender tendências, como desenvolver e inovar a nossa oferta para servir da melhor forma os interesses dos nossos clientes e também dos mediadores que lidam diariamente com os mesmos”, explica Rita Almeida, Diretora Comercial Mediação Tradicional da Liberty Portugal & Irlanda.

Atualmente, para os portugueses, o preço (25%) e as coberturas (22%) são as variáveis mais relevantes a ter em conta na subscrição de um seguro de viagem. Seguem-se a cobertura de cancelamentos devido à Covid-19 (15%), a reputação da seguradora (12%), os cancelamentos por outros motivos (11%), a cobertura de voos perdidos ou atrasados (10%) e a garantia do maior número de coberturas possível (5%).