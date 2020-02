Com o mote “cuidar sim, matar não”, e defendendo que “a vida está em primeiro lugar”, os manifestantes foram usando da palavra e dando o seu testemunho e opinião num palco improvisado, sempre na “defesa da vida”.

Uma dessas vozes foi Jorge Pires, da organização do protesto, que assumiu estar descontente pela forma como alguns querem aprovar a lei da despenalização da eutanásia.

Dizendo que um assunto desta natureza não pode ser tratado de forma “leve e leviana”, o também porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica considerou ainda não ter havido um debate sério.

“Temos a obrigação de dar cumprimento aos cuidados paliativos porque não estão a ser cumpridos”, declarou.

Para Jorge Pires, a vida não é referendável, mas sim inviolável: “Ninguém quer morrer”, opinou, acrescentando que quem diz o contrário está em “desespero emocional” e debilitado.

“Não te deixes enganar. Não há morte com mais dignidade do que aquela que não escolhe dia, nem hora”, lia-se num cartaz empunhado por uma criança, enquanto o médico António Sarmento assumia não poder estar de acordo com a legalização da eutanásia, porque em 42 anos de atividade nunca ninguém lhe pediu para morrer.

Comentando que ninguém tem o direito de tirar a vida ao outro, o clínico do Centro Hospitalar Universitário de São João disse temer que se possa abrir um precedente com a despenalização, levando as pessoas a pedir para pôr fim à vida apenas porque se “sentem um fardo”.