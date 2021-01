Entre os novos casos, dez são importados – quatro do Reino Unido, dois da Bélgica, um de Itália, um da Áustria, um da região Norte de Portugal e um da região de Lisboa e Vale do Tejo – e 81 de transmissão local, dos quais dois são profissionais do setor da educação identificados no rastreio em curso nos estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal.

“Hoje há mais 36 casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 1.370 casos recuperados de covid-19″, indica a Direção Regional da Saúde, apontado também o registo de 18 óbitos associados à doença.

O número de infeções ativas é agora de 1.082, num total de 2.470 casos confirmadas desde o início da pandemia, sendo 901 de transmissão local.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 39 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 987 em alojamento próprio e 56 estão hospitalizadas, seis delas nos cuidados intensivos.

A Direção Regional de Saúde refere que 2.378 pessoas estão em vigilância ativa devido a contactos com casos positivos e 9.638 viajantes estão monitorizados através da aplicação ‘MadeiraSafe’.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos do arquipélago, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 146.426 colheitas para teste ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.