O território encontra-se “num momento crucial” no combate ao surto e as pessoas “devem evitar sair de casa”, afirmou o chefe da divisão de operações e comunicações do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Ma Chio Hong, em conferência de imprensa.

Parques públicos, trilhos, serviços públicos, zonas de lazer, espaços de ginástica na rua, parques infantis, entre outros, estão a ser abertos gradualmente, recordaram as autoridades, no dia em que se cumpre o 20.º dia sem novos casos no território.

No domingo, muitos destes parques foram abertos e as autoridades registaram uma grande concentração de pessoas nesses locais, alguns dos quais não estavam a utilizar máscara.

Ma Chio Hong disse que as autoridades estão a acompanhar a situação de circulação de pessoas na cidade e voltou a apelar para que os cidadãos utilizem máscara.

Na mesma conferência, a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, afirmou que o território pode reforçar as medidas ou atenuar, mas vai depender do estado da situação.