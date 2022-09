Macau ainda está a analisar as novas vacinas adaptadas à Ómicron, a variante dominante do novo coronavírus, que já estão a ser administradas na Europa e nos Estados Unidos, anunciaram hoje as autoridades.

"Estamos a acompanhar de perto as novas vacinas", garantiu numa conferência de imprensa a chefe substituta da Divisão de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis dos Serviços de Saúde de Macau (SSM). Wong Weng Man acrescentou: "As vacinas têm que estar sujeitas a várias análises (…) Se acharmos que são adequadas, vamos também alterar as nossas recomendações para a vacinação". Segundo dados do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus dos SSM, 91,5% da população foi vacinada contra a covid-19, embora 4% só tenha recebido uma dose e 42% duas doses. Ao contrário da China continental, que se recusou a aprovar vacinas estrangeiras contra o novo coronavírus responsável pela covid-19, Macau inclui desde o início a vacina da empresa farmacêutica Pfizer/BioNTech na campanha de vacinação. A região administrativa especial chinesa segue a política de zero casos imposta por Pequim, apostando na testagem massiva da população e em confinamentos para evitar a propagação dos casos de covid-19. Ao contrário do que acontece para quem entra pela fronteira com a China continental, quem chega do estrangeiro ou de Hong Kong continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de sete dias num hotel, seguido de três dias de "autovigilância médica" que pode ser feita em casa. Macau registou seis mortos e pouco mais de 1.800 casos desde o início da pandemia. Na quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o mundo nunca esteve numa posição tão boa para acabar com a pandemia, que matou milhões de pessoas desde o fim de 2019. "Na semana passada, o número de mortes semanais por covid-19 foi o mais baixo desde março de 2020. Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia", defendeu Tedros Ghebreyesus durante uma conferência de imprensa, em que avisou: "Não estamos lá ainda, mas o fim está próximo". Wong Weng Man disse que os SSM "estão a observar as instruções da OMS", mas reiterou que Macau continua a "acompanhar de perto orientações do interior da China".