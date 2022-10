A Lusíadas Dental inaugurou, na segunda-feira, um novo espaço em Lisboa dedicado em exclusivo à oferta de cuidados de saúde oral. A clínica, situada no Edifício Amoreiras Plaza em Lisboa, está preparada para atuar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de patologias da cavidade oral, dos procedimentos mais simples aos mais complexos. O espaço é composto por 15 gabinetes de consulta e um de imagiologia, um laboratório, uma área de recobro, uma sala de formação e diversas salas de suporte à operação.

“A abertura da Clínica Amoreiras é um passo importante na estratégia de expansão da Lusíadas Dental que, desde o seu lançamento em março de 2021, tem vindo a consolidar a sua presença no território nacional e a assumir-se como uma referência neste segmento. O novo espaço traduz ainda o compromisso da Lusíadas Dental e da Lusíadas Saúde com a democratização do acesso a cuidados de saúde oral a todos os portugueses, em total alinhamento com o nosso compromisso com o País”, afirma Vasco Antunes Pereira, Chief Executive Officer da Lusíadas Saúde na apresentação do novo espaço.

“A Lusíadas Dental ascende, com a nova capacidade instalada, ao Top 5 dos grupos privados de cuidados dentários em Portugal. Esta posição, alcançada em apenas um ano e meio de atividade, reflete o sucesso da estratégia traçada, orgulha a Equipa e confere uma enorme responsabilidade no crescimento futuro da Marca que, dia após dia, serve mais portugueses”, refere Nuno España, Chief Executive Officer da Lusíadas Dental.

“A Clínica Amoreiras é um espaço diferenciador no centro da cidade, onde é possível encontrar todos os serviços de medicina dentária e de estomatologia, independentemente do seu grau de complexidade. Sabemos que na saúde, e em particular na saúde oral, a prevenção é a palavra de ordem, nomeadamente através da adoção de hábitos de vida saudáveis. Estamos preparados para garantir um acompanhamento personalizado em todas as idades, atuando na prevenção, no diagnóstico e no tratamento, com equipas altamente especializadas e motivadas”, afirma David Aleixo, Chief Medical Officer e Chief Operations Officer da Lusíadas Dental.

O novo espaço, que regista os standards de qualidade e segurança da rede Lusíadas, conta uma equipa altamente qualificada e multidisciplinar que aposta numa abordagem diferenciadora. Auxiliada pelos mais recentes equipamentos e tecnologias, a Clínica inclui todas as áreas de intervenção da medicina dentária, garante a total articulação com as restantes unidades Lusíadas Dental em termos de alinhamento clínico, operacional e experiência de Cliente e assegura o alinhamento com as unidades hospitalares para as situações de maior complexidade.

O universo da Lusíadas Dental ultrapassa já a meia centena de cadeiras, distribuídas por dez clínicas, integradas em unidades do Grupo e nos mais recentes espaços independentes (junto ao Hospital Lusíadas Lisboa, no Fórum Algarve e agora na Clínica Amoreiras). No ano de lançamento, a marca realizou mais de 56 mil consultas e serviu mais de 20 mil Clientes em todo o País. A estratégia delineada prevê a realização de 100 mil consultas, equivalentes a um crescimento de cerca de 80% face a 2021, e servir mais de 35 mil Clientes, um incremento de 75% em relação ao ano em análise.

Todas as unidades da Lusíadas Dental dispõem de convenções com várias seguradoras e subsistemas de saúde e permitem também a criação de um plano de financiamento ajustado às necessidades dos Clientes.