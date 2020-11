A atualização da lista, atualmente com 121 concelhos, retira sete municípios, em que estas medidas de restrição deixam de estar em vigor, a partir das 00:00 de sexta-feira, e inclui 77 novos concelhos a partir das 00:00 da próxima segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, que falava após uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de “mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias”, e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

Assim, a partir das 0h00 do dia 13 de novembro, deixam de fazer parte da lista os seguintes concelhos:

Batalha

Mesão Frio

Moimenta da Beira

Pinhel

São João da Pesqueira

Tabuaço

Tondela

A partir das 0h00 do dia 16 de novembro, passam a fazer parte da lista mais 77 concelhos:

Abrantes

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcanena

Aljustrel

Almeida

Almeirim

Alvaiázere

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Arronches

Boticas

Campo Maior

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Coruche

Crato

Cuba

Elvas

Estarreja

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Ílhavo

Lagos

Lamego

Mangualde

Manteigas

Mealhada

Mêda

Mira

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Velho

Mora

Murtosa

Nelas

Oliveira do Bairro

Ourém

Pampilhosa da Serra

Penalva do Castelo

Penamacor

Penela

Ponte de Sor

Portalegre

Portimão

Proença-a-Nova

Reguengos de Monsaraz

Resende

Salvaterra de Magos

São Pedro do Sul

Sátão

Seia

Sousel

Tábua

Tavira

Torre de Moncorvo

Vagos

Vieira do Minho

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Paiva

Vila Real de Santo António

Viseu

Os restantes 114 concelhos mantêm-se.