A MyHealthTeams, criadora das maiores redes sociais para pessoas que enfrentam condições crónicas de saúde, anunciou a sua colaboração com a Global Vitiligo Foundation, uma organização cuja missão é melhorar a qualidade de vida de indivíduos com vitiligo através da educação, pesquisa clínica e cuidados e apoio comunitário.

Juntos, trarão informações e recursos relevantes e confiáveis sobre educação em saúde através do MyVitiligoTeam, uma rede social idealizada apenas para pessoas com vitiligo.

Lançada em janeiro de 2020, mais de 1.000 membros registados já aderiram à MyVitiligoTeam. Refletindo um compromisso partilhado de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com vitiligo, as duas organizações criarão e publicarão conteúdo revisto clinicamente, através da rede social.

Os membros da rede social serão convidados a participar das sessões de perguntas e respostas "Pergunte ao especialista em vitiligo" ao longo do ano, e o MyVitiligoTeam participará em eventos como o Simpósio Científico Anual da Global Vitiligo Foundation, o Dia Mundial do Vitiligo - EUA e do Vitiligo International Symposium.

"Como uma criança diagnosticada com vitiligo, eu não conhecia mais ninguém que enfrentava a doença e não tinha a certeza de onde encontrar informações válidas sobre a mesma", disse Eric Peacock, co-fundador e CEO da MyHealthTeams. "O MyVitiligoTeam e a nossa colaboração com a Global Vitiligo Foundation mudam este cenário. Agora, as pessoas com a mesma condição podem conectar-se facilmente umas com as outras e aceder a informações médicas relevantes".

O vitiligo é uma condição auto-imune onde os melanócitos, células responsáveis pela pigmentação da pele, são destruídos pelo sistema imunológico, deixando manchas leves na pele.

Mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo têm vitiligo e cerca de 30% são crianças. Muitas pessoas que vivem com vitiligo relatam sentir-se isoladas, pois a doença é amplamente incompreendida e difícil de esconder.