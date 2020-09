O lançamento desses testes clínicos de fase 1 e 2 "é uma etapa importante e mais um passo para o desenvolvimento de uma vacina para nos ajudar a derrotar a COVID-19", disse Thomas Triomphe, vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, citado em comunicado.

A vacina em questão é baseada na tecnologia que a Sanofi já usa para produzir uma das suas vacinas contra a gripe e um elemento adicional desenvolvido pela GlaxoSmithKline (GSK).

"Os estudos pré-clínicos mostraram um nível promissor de segurança e imunogenicidade", de acordo com o comunicado.

Os laboratórios vão recrutar 440 pessoas para participar neste ensaio que avaliará a tolerância e a resposta imunológica a esta possível vacina.

"Estamos a aguardar ansiosamente os resultados deste estudo, que, se positivo, irá permitir passar para a fase 3 (a última antes da possível comercialização) antes do final do ano", acrescentou Roger Connor, presidente da GSK no comunicado.

As duas empresas esperam apresentar "um pedido de homologação no primeiro semestre de 2021 e aumentaram as suas capacidades de produção para poder fabricar até mil milhões de doses em 2021".