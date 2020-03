A evolução do número de óbitos abrandou ligeiramente face aos valores registados na quarta-feira, dia em que as autoridades italianas comunicaram 196 novas vítimas mortais em comparação com o dia anterior.

Os casos positivos de Covid-19 (nome atribuído pela Organização Mundial Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus) verificados atualmente naquele país são de 12.839, indicou o organismo.

A Proteção Civil italiana informou igualmente que 1.258 pessoas estão dadas como curadas.

Desde o início desta crise, Itália registou um total de 15.113 casos de infeção do novo coronavírus.

A região mais afetada continua a ser a da Lombardia (norte de Itália), com 6.896 casos ativos, seguida de Emilia Romanha (centro-norte), com 1.758 casos, e de Veneto (nordeste), com 1.297 casos.

Apenas cinco regiões italianas ainda não registaram vítimas mortais.