Além de promover o bem-estar animal, os investigadores vão também desenvolver “modelos informáticos” para adaptar estas dietas às necessidades de cada espécie e a otimização da qualidade da água.

Neste projeto, os investigadores do CIIMAR são responsáveis pela análise do sistema imunológico dos peixes, pela monitorização da qualidade da água no sistema de recirculação e a otimização do funcionamento do biofiltro [equipamento que permite a remoção de impurezas da água].

Além do CIIMAR, integram o projeto, a empresa SPAROS, a empresa Safistela, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

O “FeedMi” é financiado pelo Compete 2020, CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).