O ICBAS adianta hoje, numa publicação no ‘site’ da Universidade do Porto (U.Porto), que os investigadores do Laboratório de Farmacologia e Neurobiologia (LNF) provaram a importância de uma molécula, intitulada adenosina, para o combate às doenças musculoesqueléticas.

De acordo com o instituto da U.Porto, as características da fibromialgia, doença incapacitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e se manifesta, entre outros sintomas, através da dor e hipersensibilidade, levaram os investigadores a pensar que na sua base está “uma desregulação do funcionamento do tecido conjuntivo”.

“Estas características levaram-nos a pensar que, na base desta doença, está uma desregulação do funcionamento do tecido conjuntivo devido a inflamação e fibrose com impacto direto na atividade nervosa”, lê-se na publicação, que cita Paulo Correia de Sá, diretor do laboratório do ICBAS.

Nesse sentido, o grupo de investigadores “apontou como alvo a adenosina”, uma molécula que assume um papel importante na sinalização intercelular em vários sistemas biológicos e cujos níveis extracelulares “aumentam quando o tecido conjuntivo é submetido a inflamação”.

De acordo com o ICBAS, esta molécula apresenta “propriedades farmacológicas interessantes como agente analgésico local (na acupuntura) com propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras”.