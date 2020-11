A Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saúde - Infarmed anunciou em comunicado a retirada do produto 'Deliplus CATAPUM', um stick de arnica, do mercado nacional.

O produto Deliplus CATAPUM stick de arnica, contendo na sua composição uma mistura de extratos das plantas Arnica e Harpagófito, é destinado a suavizar e reconfortar a pele em caso de pancadas, inchaços e nódoas negras, em crianças a partir de 1 ano de idade.

"Atendendo a que este produto apresenta características e funções que não são compatíveis com a definição de produto cosmético, e que o seu uso pode colocar em risco a segurança das crianças, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a sua retirada do mercado", lê-se na nota.

"As entidades que disponham deste produto devem proceder à sua devolução. Para obter informações adicionais, devem contactar a empresa Irmãdona Supermercados, S.A., que está a proceder à sua retirada voluntária", refere ainda.

"Os consumidores que possuam este produto não o devem utilizar", frisa a nota.

Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais.