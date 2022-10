“Foi identificada a colocação no mercado europeu dos testes de antigénio covid-19 Antigen Test Kit (colloidal gold method) do fabricante Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (China) e mandatário Medical Devices & Drugs S.L. (Espanha) ostentando marcação CE indevida, por não existir evidência de cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu, incluindo documentação técnica incompleta face ao estabelecido” nos regulamentos comunitários, adiantou a autoridade nacional do medicamento (Infarmed) numa circular informativa hoje divulgada.

Segundo o Infarmed, “em Portugal não foram identificados registos destes testes mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo supramencionado não seja adquirido nem utilizado”, acrescenta a nota.