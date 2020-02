Singapura registou 47 casos de pessoas com o novo coronavírus. Na semana passada, a cidade-Estado aumentou o seu nível de alerta sanitário. Na Ásia, o impacto do vírus, que paralisou as grandes cidades chinesas, está a começar a afetar as cadeias de produção.

O fabricante de automóveis General Motors teve de suspender parcialmente as suas operações na Coreia do Sul por falta de algumas peças fabricadas na China. Também foram afetadas a japonesa Nissan e a sul-coreana Hyundai. A Boeing compra na China alguns dos componentes para as aeronaves, mas ainda não sofreu o impacto do coronavírus nas suas operações, segundo seu diretor comercial.