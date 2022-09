“A Câmara Municipal de Ílhavo informa que a Praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, está, temporariamente, interdita a banhos, a partir de hoje, 21 de setembro”, dá nota a autarquia em comunicado.

Segundo é referido pela Câmara de Ílhavo, “a decisão decorre após a análise à qualidade da água ter revelado a presença de um elevado índice de contaminação microbiológica, que a torna imprópria para a prática balnear”.

“A Câmara Municipal de Ílhavo está a realizar diligências, em estreita colaboração com a Administração do Porto de Aveiro e a Águas da Região de Aveiro, para a realização de uma inspeção ao local, com objetivo de identificar a origem da contaminação da água”, garante.

Recorde-se que idêntica medida foi tomada em agosto, na sequência de análises à qualidade da água realizada pelo Laboratório de Saúde Pública, que revelou a presença de “um elevado índice de contaminação microbiológica”.

Na altura, a autarquia disse ser desconhecida a origem da contaminação e que iriam ser realizadas averiguações para identificar as causas, mas a ausência de contaminação numa contra-análise posterior levou ao levantamento da interdição.

A Câmara Municipal de Ílhavo, bem como a Agência Portuguesa do Ambiente, realizam análises semanais à água da Praia do Jardim Oudinot, a que se juntam as recolhas realizadas pelo Laboratório de Saúde Pública.