Os números são avançados pela administração do hospital, que adverte, mais uma vez, para a sobrelotação do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória, e renova o apelo à população dos concelhos de Almada e Seixal, para, em caso de doença, recorrer em primeiro lugar ao médico de família e Centros de Saúde.

Na terça-feira, o HGO iniciou o processo de abertura de uma nova enfermaria para tratar doentes covid, com capacidade para 33 camas, que serão abertas de forma faseada e em função da disponibilidade de recursos humanos.

No primeiro dia em atividade, a nova enfermaria recebeu 10 doentes covid.

De acordo com o comunicado hoje divulgado, o HGO permanece no nível III do seu Plano de Contingência, com uma taxa de ocupação de camas por doentes covid de 300% face à previsão inicial de 66 camas em enfermaria e nove de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.