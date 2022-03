Em comunicado, o hospital sublinha que aqueles equipamentos vêm melhorar “significativamente” a qualidade de imagem e a rapidez e dinâmica do procedimento.

Em causa estão endoscópios altos, colonoscópios e duodenoscópios de alta definição e respetivos processadores e monitores, bem como equipamento acessório.

A aquisição destes equipamentos foi concretizada com recurso a verbas transferidas pelo Orçamento do Estado.

Entretanto, e para complemento daquele investimento em Gastrenterologia, o Hospital de Braga investiu mais de 55 mil euros na compra de fontes de eletrocirurgia com árgon.

O hospital dá ainda conta da aquisição de um enteroscópio espiral, que vai permitir introduzir, em breve, esta nova técnica endoscópica, evitando que os utentes se desloquem a outras instituições para realização do exame.

Citada no comunicado, a diretora do Serviço de Gastrenterologia do Hospital de Braga, Raquel Gonçalves, refere que o reforço destes equipamentos permite “uma maior diferenciação técnica, através de tecnologia mais moderna, apostando-se na inovação com o objetivo de aumentar a capacidade e a qualidade de resposta nesta especialidade”.

“O objetivo é continuar a apostar na melhoria contínua destes cuidados na região, uma vez que a procura desta especialidade é elevada, nomeadamente para realização de exames de elevada complexidade”, acrescenta.