"Vamos fazer a transmissão de tratamentos minimamente invasivos por endoscopia, que são menos agressivos, mas com igual eficácia, a partir das unidades de endoscopia do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e do hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, para o auditório da faculdade de medicina da Universidade do Minho (UM), onde estão, reunidos no maior curso internacional do país, especialistas da Bélgica, Holanda, Espanha, Turquia e Itália, entre outros", explicou hoje à Lusa o médico Luís Lopes, um dos organizadores da iniciativa.

Segundo o diretor do serviço de gastrenterologia do Hospital de Santa Luzia, e professor da faculdade de medicina da UM, trata-se de uma transmissão "inédita" no país, que juntará dois hospitais, "fisicamente longínquos", para mostrar a um auditório com mais de 200 especialistas na área "as tecnologias mais recentes no tratamento das doenças do pâncreas, do fígado e das vias biliares, usando a endoscopia".

"Vão ser utilizadas técnicas inovadoras, algumas das quais serão aplicadas, pela primeira vez, em Portugal, nomeadamente, as que permitem tratar as pedras da via biliar que, até há pouco tempo eram operadas e que, agora, podem ser fragmentadas com laser, e o tratamento de pedras no pâncreas, que agora é possível de uma forma minimamente invasiva", especificou.

Luís Lopes, que reparte com Jorge Canena, gastrenterologista do hospital CUF Infante Santo, em Lisboa, a organização da terceira edição do curso internacional - 'From basic to expertise - An UpToDate - New Frontiers' - explicou que serão também apresentadas "técnicas inovadoras de tratamento, com radiofrequência, de tumores do pâncreas ou das vias biliares, sem recurso à cirurgia convencional".