O homem de 27 anos, da cidade de Mahalingapur, no sul do país, foi levado para um hospital privado em estado crítico no fim de semana, onde os médicos o declararam já morto.

Depois, a sua família transferiu o "corpo" para um hospital público próximo, onde na segunda-feira seria realizada a autópsia.

Os seus familiares declararam à imprensa local que o médico se apercebeu de que o homem estava vivo, porque o seu corpo se moveu repentinamente na mesa da autópsia.

Um funcionário dos serviços de saúde confirmou o incidente e disse à agência de notícias France-Presse que o jovem foi imediatamente levado para outro hospital, onde a sua condição de saúde tem estado a melhorar.

O funcionário reconheceu que os clínicos do hospital privado mostraram sinais de "má prática" médica.