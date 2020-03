Para o pneumologista Filipe Froes, “este marco na cobertura vacinal, em Portugal, só foi possível em resultado da persistência e resiliência de todas as partes envolvidas: Direção-Geral da Saúde, peritos, prescritores, doentes e produtores de vacinas”.

“Numa altura em que vivemos uma nova ameaça pandémica por um outro vírus respiratório, este dado tem ainda mais impacto. É mais um fator positivo para o diagnóstico diferencial nos doentes com queixas de infeção respiratória, sobretudo na população de risco com idade superior a 65 anos. E esta vantagem é mais um contributo para o futuro da vacinação contra a gripe, sublinha o também coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para o novo coronavírus.

Os dados referem a região norte foi a que apresentou maior taxa de vacinação(64,5%), sendo o Algarve a zona do país com menor população vacinada (49,5%).

Do total dos inquiridos que foram vacinados, excluindo profissionais de saúde em contacto direto com o doente, que se vacinaram gratuitamente no local de trabalho, 23,6% adquiriu a vacina na farmácia.

Os motivos que levaram à vacinação foram a recomendação do médico (61,8%), uma iniciativa laboral (24,6%), iniciativa própria (11,9%). Houve 0,6% que se vacinaram porque sabem que fazem parte de um grupo de risco para a gripe.

A época da vacinação contra a gripe arrancou no dia 15 de outubro de 2019 em Portugal, com dois milhões de vacinas disponíveis, 1,4 milhões para serem dadas gratuitamente a grupos de risco no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e cerca de 600 mil para venda em farmácias.

A DGS recomenda a vacinação aos profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, incluindo os bombeiros, bem como a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, grávidas e alguns doentes crónicos.

A gripe é uma doença contagiosa e que geralmente se cura de forma espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos.

O Vacinómetro, que se realiza pelo 11.º ano consecutivo, é promovido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, com o apoio da Sanofi Pasteur.