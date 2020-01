"É um trabalho de robustecimento de uma reposta que temos a certeza é a melhor para os portugueses, porque, havendo condições da pessoa e da doença, quem é que não prefere ser tratado em casa?", questionou.

A ministra frisou que "a grande preocupação é garantir que há uniformidade nas repostas", porque deseja que, “cada vez mais, seja possível fazer hospitalização nas casas das pessoas, quando isso seja seguro, eficaz e a situação e a patologia do utente tenham essa indicação".

Marta Temido lembrou que "uma das apostas" do Orçamento do Estado para este ano na área da Saúde é "o alargamento da hospitalização domiciliária a mais dez" hospitais e, para tal, "há uma verba de mais de um milhão de euros prevista para a contratação de recursos humanos apenas para estas equipas".

Na sessão de hoje, o Ministério da Saúde assina compromissos com 18 hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde para implementação da resposta de hospitalização domiciliária.

Questionada pelos jornalistas sobre o futuro do Hospital de Loures, gerido por uma parceria público-privada renunciada no sábado por decisão do Governo, a ministra disse que o contrato está "desatualizado" e precisa de ser revisto e "o contorno exato" da solução do Governo "será partilhado com todos dentro de mais alguns dias".

A ministra explicou que "as condições para a renovação do contrato eram manter um contrato exatamente igual", que, apesar do "bom desempenho do parceiro privado", tem aspetos que "já não respondem às exigências atuais" e, por isso, a decisão tomada pelo Governo foi "a de não renovar aquele contrato com aqueles requisitos, características e especificidades".

"É fácil de perceber, numa área como a saúde, com a dinâmica e a evolução que tem, que, oito anos depois, um contrato esteja desatualizado e a precisar de ser revisto. É isso que iremos fazer", disse.