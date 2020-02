Ao princípio da noite de quinta-feira, 33 diretores e coordenadores de unidades de saúde da Madeira demitiram-se dos cargos por não concordarem com a nomeação do médico ortopedista e ex-deputado do CDS Mário Pereira para o cargo de diretor clínico do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (Sesaram), alegando que cargos técnicos têm de ser dirigidos por técnicos.

"A tutela não vai aceitar as demissões, em princípio. Eu não mudo de opinião de um dia para outro, mas aceito que haja colegas que tenham opiniões diferentes", disse Pedro Ramos, à margem da conferência “Nascer para uma região sustentável”, no Funchal.

"Na base do diálogo, vou encetar uma série de conversações com esses responsáveis, fazendo-lhes ver que ainda temos muita coisa para fazer pela Saúde da Região Autónoma da Madeira", referiu.

O governante lembrou que os profissionais "não foram autonomeados", mas admitiu que “podem ter uma manifestação e querer fazer ver através dessa manifestação o seu desacordo”.

Perante esta iniciativa, referiu, a sua função é “fazê-los voltar” para o Sesaram.