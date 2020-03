O Governo tem condições para impor a quarentena a pessoas infetadas pelo novo coronavírus, se assim for necessário. A garantia é dada pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, em entrevista à TSF.

Patrícia Gaspar diz confiar no comportamento dos portugueses e acredita que não será preciso adotar medidas tão extremas, ou seja, decretar quarentena obrigatória é um cenário pouco provável.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Estaremos em condições [de garantir quarentenas forçadas], mas estamos convencidos de que isso não será necessário", comentou.

Há uma semana, foi ativada a equipa oficial da Comissão Europeia de resposta à COVID-19. Patrícia Gaspar vai ser a interlocutora do Governo português para esta equipa e recorda à referida rádio que "todas as medidas que se venham a provar eficientes para a contenção do vírus terão que ser ponderadas" e admite que não está descartada a hipótese de Portugal encerrar as fronteiras.

"Neste momento, o fecho de fronteiras ainda não foi identificado como absolutamente essencial; se o for, é praticamente garantido que as autoridades o avaliarão e poderá ser essa uma das opções tomadas", referiu a secretária de Estado.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado no domingo.

Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados. Há ainda 447 pessoas sob vigilância por contactos com infetados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.