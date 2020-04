A gigante das pesquisas na internet reportou num blogue a ocorrência de numerosas tentativas de hackers de obter ganhos com a pandemia, visando nos seus ataques funcionários do governo e organizações internacionais que trabalham no combate à COVID-19.

"Uma campanha notável visou contas pessoais de funcionários públicos americanos, pagos pelo governo, com mensagens de 'phishing' que pareciam ter sido enviadas por redes de 'fast-food', relacionadas com a COVID-19", relatou Shane Huntley, do Threat Analysis Grupo (Grupo de Análises de Ameaças) do Google, que rastreia as ameaças de cibersegurança.

"Alguns e-mails oferecem refeições gratuitas ou vales de desconto, outros redirecionam para ditos sites de pedidos on-line, concebidos para obter os nomes de usuário do Gmail daqueles que clicam nos links", acrescentou.

Alguns hackers fazem-se passar por instituições de saúde para enganar as suas vítimas e fazê-las baixar 'malwares'.