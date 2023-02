"A Unidade de Acção Fiscal (UAF), através do Destacamento de Acção Fiscal (DAF) do Porto e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), através do 2.º Destacamento de Ação Conjunto (DAC) do Porto, ontem, dia 6 de fevereiro, apreenderam 320 000 cigarros por introdução fraudulenta no consumo, no concelho da Trofa", informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) comunicado.

"Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, na Autoestrada n.º 3 (A3), foi fiscalizada uma viatura ligeira de mercadorias que no seu interior transportava diversas caixas contendo tabaco manufaturado, sem o pagamento dos impostos especiais incidentes e em violação das normas de selagem e estampilhagem estabelecidas pelo regime jurídico dos Impostos Especiais de Consumo (IEC)", acrescenta a nota.

"O valor do tabaco apreendido ascende aos 70 000 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) num valor de 54 000 euros", lê-se ainda.

No decorrer da ação policial foi detido o condutor da viatura, um homem de 21 anos, que será presente hoje no Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Durante a ação foi apreendido um bastão extensível (arma proibida) que se encontrava na posse do condutor, conclui o comunicado.