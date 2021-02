"No decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares verificaram que o restaurante estava em funcionamento, encontrando-se no seu interior clientes a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e redução do risco de contágio da COVID-19", informa a GNR em comunicado.

"Foi identificado o seu proprietário, um homem de 74 anos, e o estabelecimento foi encerrado, sendo ainda elaborados cinco autos de contraordenação: um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público, e quatro por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", lê-se na nota.

"A GNR recorda que, de acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais", conclui o comunicado.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.649 pessoas dos 790.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.