"Foi ordenado o sacrifício dos 1.000 animais que ainda estão na fazenda e a eliminação dos produtos procedentes daqiele local", afirma o comunicado.

Sobre as quatro quintas de criação de visons existentes no país, uma permanece igual em relação à situação e "nas outras dias ainda estão a ser feitas as análises", cujos resultados são esperados no decorrer da próxima semana.

Vários países europeus noticiaram sobre a contaminação em quintas de criação de visons, principalmente na Dinamarca, com a descoberta recente de uma mutação do coronavírus transmissível aos humanos, como também na Holanda, Suécia e Grécia, enquanto foram detetados casos isolados em Itália e Espanha.

Também houve registos de casos em visons nos Estados Unidos.