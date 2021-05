França inicia esta segunda-feira a vacinação contra a COVID-19 de todas as pessoas a partir dos 50 anos, cinco dias antes do previsto, revelaram as autoridades sanitárias.

A antecipação do calendário deve-se à entrega de novas remessas de vacinas de diferentes laboratórios, sendo agora inoculados cidadãos a partir dos 50 anos que não tenham doenças associadas nem profissões de risco. Atualmente, cerca de 17,7 milhões de residentes em França já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, o que significa 26,4% da população total. A fase seguinte de vacinação em França, agendada para a partir de 15 de junho, será para maiores de 18 anos. O processo de vacinação decorre numa altura em que a situação pandémica em França melhora muito gradualmente, com uma ligeira descida do número de pessoas registadas em cuidados intensivos, de 5.000 para 4.971. Segundo dados divulgados ontem, nas últimas horas foram registados em França 9.128 novos casos de infeção com o vírus da covid-19 e 115 mortes associadas à doença. Desde o começo da pandemia, este país totaliza 5,7 milhões de casos de infeção e 106.392 mortos. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram