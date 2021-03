Segundo uma publicação feita hoje pelo Instituto Português do Mar e da Afmosfera (IPMA), "prevê-se a continuação do tempo quente e em geral seco até ao dia 31 de março, com temperaturas acima do normal para a época do ano, valores de humidade relativa baixos e intensificação gradual do vento, com impacto no agravamento do risco de incêndio".

"Os máximos de temperatura deverão ser atingidos no dia 31 (quarta-feira), com a temperatura máxima a variar entre 22 e 30°C em grande parte do território, prevendo-se os valores mais elevados nas regiões Centro e Sul, em especial no litoral Oeste, no interior do Alentejo e em alguns locais do vale do Tejo e do vale do Douro. No dia 1 prevê-se uma descida acentuada da temperatura máxima para valores abaixo de 23°C", explica.

"O vento irá soprar moderado a forte do quadrante leste na costa sul do Algarve e nas terras altas do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 70km/h, soprando em regime de brisa durante a tarde na faixa costeira ocidental nos dias 29 e 30. No dia 31 deverá ocorrer um reforço do fluxo de leste, devido à aproximação de uma depressão que irá deslocar-se em direção à península Ibérica, com um trajeto pelo arquipélago da Madeira", refere a nota.

"Nos próximos dias há ainda condições para instabilidade com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos que poderão ser acompanhados de trovoada em alguns locais. Adicionalmente o fluxo de leste, que progressivamente irá rodar para sul, induz um transporte de poeiras para a região continental até ao dia 31", lê-se.

Direção-Geral da Saúde recomenda A população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem permanecer no interior dos edifícios e, se viável, com as janelas fechadas: Crianças; Idosos; Doentes com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma; Doentes do foro cardiovascular.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.

Em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Fraca qualidade do ar

Devido à massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, "está a ocorrer uma situação de fraca qualidade do ar no continente, prevendo-se que a mesma se mantenha hoje e terça-feira", adiantou ontem a DGS. Segundo a mesma fonte, o efeito deste fenómeno pode ser enfraquecido com a chuva que está prevista para algumas zonas do país, o que permitirá reduzir a concentração de partículas no ar.

Estas partículas inaláveis têm "efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, nomeadamente nas crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações", adiantou ainda a DGS.

Nesse sentido, é recomendado que a população em geral reduza os esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

"Os grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem permanecer no interior dos edifícios e, se viável, com as janelas fechadas", avisou a DGS.

Além das crianças e idosos, a DGS aponta como vulneráveis pessoas com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma, e doentes do foro cardiovascular, recomendando que, em caso de agravamento de sintomas, devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Céu com cor diferente

A presença de poeiras na atmosfera durante o fim de semana, vindas do norte de África, fez-se de forma mais visível na zona sul do território continental. "Também os cidadãos da zona centro que olhassem para o céu virados para sul terão visto à distância o céu de uma cor acinzentada", admitiu ontem o IPMA.

Durante estes dias, o céu deverá apresentar uma tonalidade acinzentada, embora a presença de nuvens altas possa tornar menos discernível esse efeito. A luz solar será também afetada, com um efeito de filtração constante, mesmo em períodos de menor nebulosidade.

Estas poeiras estão a chegar a Portugal Continental através da circulação induzida por uma depressão em altitude que afetou o território do arquipélago da Madeira e que se encontra em deslocação na direção do Continente.

"Com a aproximação de depressão teremos alguma instabilidade associada e esperam-se alguns aguaceiros dispersos durante este dia de segunda feira", refere.

Essa precipitação, associada à presença de poeiras em altitude, poderá resultar na deposição de algumas poeiras no solo, no que popularmente se designa por "chuva de lama". Ainda na terça feira, poderá repetir-se este evento na zona norte, onde se espera novamente a ocorrência de alguns aguaceiros, conclui o IPMA na publicação.