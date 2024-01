Qual a causa para o aparecimento da fissura do mamilo?

A principal causa da fissura no mamilo está relacionada com a má pega do bebé enquanto mama.

Como se caracteriza a fissura do mamilo?

A fissura é uma solução de continuidade da pele do mamilo quando este é friccionado contra o palato duro do bebé, causando rubor e dor para a mãe. Quando o bebé larga a mama, o mamilo fica achatado e com uma cor mais clara em comparação com a aréola. Se a mãe não tiver ajuda para melhorar a posição do bebé então vai originar fissura (s). Tipicamente, a dor provocada pela fissura é maior quando o bebé começa a mamar, diminui um pouco durante a mamada e desaparece por completo, ou quase, quando o bebé termina. As fissuras do mamilo, como qualquer outra ferida superficial da pele, poderiam cicatrizar espontaneamente, em poucos dias, se não fosse a fricção contínua que não deveria acontecer.

Habitualmente, as fissuras são bilaterais e, ocasionalmente unilaterais, talvez porque um dos mamilos é maior (o bebé segura na boca apenas o mamilo), ou porque a mãe consegue uma melhor posição quando segura no bebé com o seu braço dominante.

As fissuras costumam aparecer durante os primeiros dias de amamentação. Sem intervenção, ou acontece uma resolução espontânea (mãe e filho vão aprendendo, por tentativa e erro, a encontrar a posição correta, o que se torna mais fácil à medida que o bebé cresce e a sua boca se torna maior), ou então pode acontecer um desmame precoce provocado pela dor intensa. Se a amamentação for indolor durante semanas ou meses raramente surgem fissuras. Por vezes surgem associadas à introdução de biberões ou chupetas. Ainda assim, é necessário excluir outras causas de dor no mamilo.

Como se aliviam os sintomas associados à fissura do mamilo?

O tratamento consiste em corrigir a posição, tentando que o bebé consiga colocar dentro da boca grande parte da aréola inferior, e não apenas o mamilo. A mãe sente um alívio imediato da dor assim que o lactente deixa de pressionar a zona afetada.

É uma situação muito frequente?

Já foi mais frequente do que agora, uma vez que agora existem profissionais dedicados e com competência para ajudar as mães, sobretudo na prevenção destas situações.

É aconselhável a consulta a um profissional de saúde? Qual?

Sim, sem dúvida, e neste momento já é possível contar com o apoio e ensino por parte de profissionais de saúde com formação em Aconselhamento em Aleitamento Materno pela OMS/UNICEF.

