Em causa está a redução do horário da Consulta Aberta no Centro de Saúde de Ovar e o fecho da da Unidade de Saúde Familiar (USF) Alpha na freguesia de São Vicente Pereira, do polo da USF Laços em Arada e da USF João Semana no Furadouro - lista a que o partido acrescenta ainda a referência a uma unidade em Maceda.

Considerando que o concelho esteve um mês em estado de calamidade devido à "incidência elevada de covid-19", somando atualmente mais de 700 casos de infeção entre cerca de 55.400 habitantes, o BE diz compreender que no período mais intenso de combate à doença "alguns serviços tenham tido o seu funcionamento mais limitado", mas lamenta a perda de valências a que se assistiu entretanto.

"Já não se compreende é que, numa situação em que se começa a retomar a atividade e a recuperar outra que ficou suspensa, haja uma diminuição do funcionamento da Consulta Aberta no Centro de Saúde de Ovar e se mantenha o encerramento de várias extensões de saúde [do concelho]", defende a coordenação distrital do partido.

No caso da Consulta Aberta, o BE critica a redução do horário: o fecho foi antecipado "para as 20:00 durante os dias úteis e para as 13:00 aos sábados, domingos e feriados, quando antes [o serviço] funcionava das 08:00 às 24:00".