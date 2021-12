O surto de covid-19 no Serviço de Medicina Interna, no Hospital de Santo André, em Leiria, está fechado, após ter infetado 27 doentes, 11 dos quais morreram, embora a causa do óbito não esteja associada à infeção, foi hoje anunciado.

Segundo informação enviada à agência Lusa pelo Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que integra o Hospital de Santo André, o surto, detetado em 07 de novembro, "está fechado". O CHL adianta que 27 doentes foram infetados pelo novo coronavírus, dos quais 15 tiveram alta hospitalar. Registaram-se ainda "11 óbitos e um curado internado". "Relativamente aos profissionais de saúde, foram sete os infetados por covid-19", acrescenta. O CHL esclarece que os 11 doentes que morreram apresentavam comorbilidades, com um quadro clínico grave, pelo que a causa clínica do óbito não está associada à infeção pelo novo coronavírus. O Centro Hospitalar de Leiria agrega os hospitais de Santo André, Distrital de Pombal e Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça. Segundo o seu 'site', o CHL tem como "área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes". A covid-19 provocou pelo menos 5.233.111 mortes em todo o mundo, entre as 263.616.200 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.492 pessoas e foram contabilizados 1.157.352 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países. Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.