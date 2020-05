Na segunda-feira, fará uma “doação significativa” ao município.

“Na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, receberemos a visita do presidente da Câmara de Vouzela, engenheiro Rui Ladeira, para comprovar as rigorosas condições de proteção e segurança implementadas na fábrica e receber mais uma doação significativa de máscaras para distribuição entre as instituições sociais do concelho”, sintetiza um comunicado de imprensa.

Segundo o documento, a Faurecia Vouzela está, desta forma, “e mais uma vez, a centrar os seus esforços na primeira prioridade [da empresa], a segurança dos seus colaboradores em aposição ao contexto de crise sanitária que se vive, assim como também nas comunidades locais”.

A Faurecia Vouzela, que opera no setor automóvel há 20 anos, centra a sua atividade na produção de capas para bancos de automóveis e, com cerca de 650 trabalhadores, reabriu, parcialmente, em 14 de abril, para produção de máscaras, reforça o comunicado de imprensa.

Segundo o documento, as máscaras estão “validadas pelo CITEV e adaptadas à crise sanitária da covid-19, cumprindo assim os requisitos para máscaras nível 2, ou seja, para uso profissional”, uma vez que “os resultados dos testes mostram excelentes características a nível de retenção de partículas”.

“Conta, até ao momento, com mais de 700 mil máscaras produzidas, estando já programado ultrapassar um milhão, até final do mês de maio. Este equipamento destina-se, essencialmente, para proteger os colaboradores dentro do Grupo Faurecia”, esclarece o documento.

Em 04 de maio a fábrica retomou a atividade, explica o documento, e, em menos de um mês, “reorganizou hábitos e rotinas dos seus colaboradores e implementou rigorosas medidas de proteção contra a covid-19″, de forma a “garantir a saúde e segurança de todos”.

Neste sentido, a empresa enviou, aos colaboradores que ainda não regressaram ao trabalho, “um folheto informativo com as novas medidas de proteção, juntamente com uma máscara produzida pela Faurecia Vouzela”.

“Conscientes da responsabilidade social e dever cívico que a Faurecia tem junto da sua população, na primeira semana de junho serão oferecidos a cada colaborador um ‘pack’ de máscaras para seu uso pessoal e familiar”, adianta.

A Faurecia foi fundada em 1997 e conta com 248 unidades fabris, 37 centros de investigação e desenvolvimento e 115.000 funcionários em 37 países. Intitula-se “líder global nas suas quatro áreas de negócios: assentos, interiores, Clarion Electronics e Clean Mobility”.