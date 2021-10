Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF), Henrique Reguengo, que convocou a paralisação, disse que esta será “a primeira greve que o sindicato convoca em 20 anos”, sublinhando que “nenhuma outra classe tem cedido tanto como os farmacêuticos, sempre esperando que o futuro fosse melhor”.

“Se há profissionais para quem a greve é mesmo o último recurso é para os farmacêuticos”, acrescentou.

Com esta greve, que começa às 00:00 de dia 28 e termina às 24:00 de dia 02 de novembro, os farmacêuticos pretendem exigir a concretização atempada da residência farmacêutica (formação prévia à entrada na carreira), abertura de concursos para a progressão na carreira, a negociação do diploma das direções e coordenações dos serviços e a revisão e atualização do estatuto remuneratório face às habilitações académicas e profissionais desta classe.