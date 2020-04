A doação acontece no momento em que o Reino Unido, que se viu gravemente afetado pela pandemia de coronavírus com mais de 17.000 mortes registadas apenas em hospitais, sofre com a falta de equipamentos médicos necessários para enfrentar a crise de saúde.

De acordo com o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, o país tinha entre 9.000 e 10.000 ventiladores no NHS no início de abril e outros 2.000 em clínicas privadas.

Hancock anunciou a chegada de 1.500 máquinas adicionais nas próximas semanas.