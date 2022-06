“Cremos que não há, em termos de direito comparado ou nacional, conceitos mais densificados do que estes, nem lei mais defensiva. Com o devido respeito, após o Acórdão do Tribunal Constitucional já referido e perante esta redação, insistir na inconstitucionalidade do projeto que hoje aqui se debate levaria a que se tivesse de ter por inconstitucionais, por enorme maioria de razão, muitas normas atualmente em vigor”, sustentou Isabel Moreira.

A deputada socialista e constitucionalista discursava - e em alguns momentos até se emocionou - no debate potestativo marcado pelo PS que decorre hoje na Assembleia da República sobre a despenalização da morte medicamente assistida, com projetos dos socialistas, BE, IL e PAN e ainda uma resolução do Chega para um referendo sobre o tema.

“Exemplificando, com um caso que para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está totalmente pacificado: quem insiste em que ainda há, neste projeto, indeterminação inconstitucional nos conceitos, tem por constitucional o atual artigo 142/1/C do Código Penal, quando este prescreve que não é punível a interrupção voluntária da gravidez (…) quando “houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita (..)?”, sustentou.

Isabel Moreira disse acreditar que “não há qualquer celeuma médica na aplicação deste preceito elaborado assim pelo legislador precisamente porque o legislador não é médico” e deixou uma questão: “esta norma é mais ou menos densificada do que aquela que prevê o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema?”.

“É que convém que aqui, como em todos os órgãos de soberania, haja coerência e nós fizemos o trabalho que se impunha e que o TC tão bem delineou. Por outro lado, não nos parece justo duvidar do alcance que sempre tiveram os diplomas votados nesta matéria”, afirmou.