A vacina "adaptada" destina-se tanto à estirpe original do novo coronavírus, quanto às subvariantes BA.4 e BA.5 da ómicron, que representam a maioria dos casos no continente europeu.

"A EMA iniciou um exame contínuo para o uso da vacina adaptada para as crianças de 5 a 11 anos", escreveu no Twitter o órgão regulador europeu, com sede em Amsterdão.

Neste procedimento, o regulador avalia os dados de uma possível solicitação esperada, dependendo da sua disponibilidade. Isso permite acelerar o processo de avaliação dos pedidos de autorização.

Pfizer e BioNTech anunciaram na semana passada terem pedido às autoridades americanas a autorização para uma dose de reforço para crianças dos 5 aos 11 anos da sua vacina contra a COVID-19, destinada especificamente às subvariantes da ómicron.

No mês passado, o regulador europeu aprovou uma vacina dirigida especificamente às subvariantes da ómicron BA.4 e BA.5, mas esta dose específica de reforço é destinada às pessoas com mais de 12 anos.