No segundo estudo, os pesquisadores aplicaram vacinas experimentais em 35 macacos adultos. Quando foram infetados por via nasal com o vírus, seis semanas depois, "apresentavam níveis de anticorpos no sangue suficientes para neutralizá-lo em duas semanas", aponta a revista.

Estes níveis foram similares aos detetados em seres humanos em vias de recuperação após a infeção pelo novo coronavírus, apontaram os investigadores.

"São estudos muito animadores", estimou o pesquisador Lawrence Young, da Universidade de Warwick, que não participou dos trabalhos.

Mas as infeções pelo novo coronavírus "seriam diferentes no homem, principalmente a capacidade do vírus de infetar muitos outros tecidos e células nos seres humanos. As respostas imunológicas também seriam muito diferentes", assinalou.

