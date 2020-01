Ao aumentar a amostragem, os cientistas pretendiam detetar com mais respaldo estatístico os possíveis efeitos prejudiciais à saúde, que não poderiam ser vistos em uma quantidade menor de participantes.

Do total de mulheres que responderam à pesquisa ao longo dos 11 anos, cerca de 2.200 desenvolveram cancro de ovário.

Para a comunidade científica, o resultado importante trata-se de que não foram observadas diferenças estatísticas entre as mulheres que disseram usar talco e aquelas que nunca usaram o material. O mesmo é válido ao comparar a frequência ou a duração do uso do produto.

"Não existe uma comprovação estatística significativa entre o uso de pó de talco nos genitais e o risco de cancro de ovário", ressaltou um dos autores da análise, publicada no periódico científico The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Nos Estados Unidos, a empresa Johnson & Johnson foi processada por várias mulheres que acusaram os seus produtos com talco de ser cancerígenos. Em 2018, a empresa foi condenada a pagar 4,7 mil milhões de dólares a 22 mulheres.

Em outubro do último ano, a Johnson & Johnson teve que retirar de circulação um lote de pó de talco para bebés depois de serem detetados vestígios de amianto no produto.