A Expo Padel World estreia-se em Portugal este ano. Dia 29 e 30 de junho, o MEO Arena recebe aquela que será uma das maiores referências mundiais no que ao padel diz respeito.

A Expo Padel World é um evento internacional inteiramente dedicado à modalidade e contará com espaços de exposição, conferências, competições, jogos de exibição, assim como todas as novidades das marcas seja em serviços, produtos ou inovação tecnológica.

Os praticantes, os profissionais, os empresários e gestores, e as entidades ligadas ao padel terão um espaço comum para se encontrarem, na Sala Tejo do MEO Arena. Lá poderão trocar conhecimentos, experiências e memórias ligadas à modalidade, bem como ficar a par das últimas tendências do setor.

Federação Portuguesa de Padel é parceira oficial

Este projeto conta com a Federação Portuguesa de Padel (FPP) como parceiro oficial. O YoungNetwork Group, como promotor do projeto, e a Federação juntaram esforços para divulgar a modalidade não só em Portugal, mas a nível mundial.

Para João Duarte, CEO do YoungNetwork Group, “este é um grande evento que lançamos em primeira mão em Portugal. Acreditamos que a Expo Padel World será uma grande referência internacional. Queremos ter as principais marcas, os principais clubes e os principais jogadores connosco. Nesse sentido, assinar um protocolo multianual com a Federação Portuguesa de

Padel é um passo muito importante para nós, e é uma garantia para que a organização do evento fique vários anos em Portugal”.

Por sua vez, Ricardo Oliveira, Presidente da Federação Portuguesa de Padel, considera que “a FPP apoia todas as iniciativas de qualidade que promovam o padel. A Expo Padel World encaixa na perfeição com os objetivos da Federação e, nesse sentido, é com muito entusiasmo que nos associamos a um evento com esta ambição”.

Atualmente, o Padel conta com mais de 250 mil praticantes, sendo que é uma modalidade que não olha a género, idade e faixa social. Por isto mesmo, a sua prática tem reunido um grande número de participantes.