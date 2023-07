No Dia Mundial do Orgasmo, conheça as conclusões de um inquérito online levado a cabo pelo reconhecido blogue de sexo e relações Volonté, detido pela marca sueca de brinquedos sexuais Lelo. Hoje é o Dia Mundial do Orgasmo.

Os resultados publicados esta semana pela empresa indicam que 35% dos noruegueses tem pelo menos um orgasmo por dia. Em nenhum outro país analisado se registaram médias tão altas. Ao todo, cerca de 2.200 pessoas de 21 países diferentes — Portugal incluído — responderam ao questionário no site da empresa. O estudo revela que 30% dos brasileiros admitiram ter apenas um orgasmo por semana, abaixo da média geral que se fixou nos 2 ou 3. Mas ao mesmo tempo este país consegue ser o país mais barulhento: 65% dos brasileiros admitiram gritar durante o clímax, seguidos pelos noruegueses (39,9%) e pelos croatas (37,5%) que também revelam ter esse hábito. Já 42% dos portugueses inquiridos garantiram ser silenciosos, o que colocou o país no primeiro lugar do pódio dos mais discretos na cama. A Alemanha foi distinguida como a nação com mais pessoas a não terem orgasmos, com 2,54% dos inquiridos a admitiram nunca terem atingido o clímax. O Chile, Itália e Espanha são os países que têm os orgasmos mais intensos. Do lado oposto, surge a Austrália, que é também a nação que lidera a tabela dos países que atingem o clímax mais rápido. Veja ainda: 8 curiosidades sobre os efeitos do sexo no cérebro















