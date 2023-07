Com o verão, chegam as férias, um período de descontração, longe do stress do trabalho e da rotina diária, e nada melhor do que aproveitar este tempo para consolidar a relação. O clima quente e a brisa do mar criam o ambiente propício para a troca de carinhos e de beijos apaixonados.

Além disso, as férias proporcionam novas experiências e diversão. Os parceiros podem descobrir em conjunto atividades que nunca fizeram, com cada experiência partilhada a reforçar ainda mais a ligação.

Mas nem tudo são flores. As férias também podem trazer desafios aos casais. Segundo Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, “o convívio prolongado pode revelar pequenos conflitos e diferenças de opiniões. No entanto, é nessas situações que a maturidade e o amor são testados e fortalecidos. A compreensão, o diálogo e a tolerância são ferramentas essenciais para superar esses desafios e viver ao máximo os dias de descanso”.

Por isso, aproveite as férias para relembrar a importância do amor e do que o une o casal e volte à vida normal com uma relação mais sólida. Lembre-se sempre do quão gratificante é partilhar a vida com alguém especial e da importância de manter a chama durante todo o ano.

Leve a paixão na mala

“Os brinquedos eróticos podem ser um excelente complemento para apimentar as suas férias de verão e tornar os momentos de prazer ainda mais emocionantes”, realça Irina Marques. Por isso, antes de partir, conheça e selecione as melhores opções para levar na mala das férias.

Vibradores de Bolso: Pequenos e discretos, os vibradores de bolso são perfeitos para levar em viagens. São facilmente transportados e podem ser guardados até mesmo na bolsa de praia. Apesar do tamanho compacto, eles garantem uma experiência prazerosa, com as suas diversas configurações de velocidade e de vibração.

O Adrien Lastic é um mini vibrador malicioso, que cabe no seu bolso ou carteira, com uma cauda bifurcada e pequenos cornos, que prometem fazer corar. PVP: 9,95€

Anéis penianos vibratórios: Estes brinquedos eróticos são ideais para casais que desejam aumentar o prazer durante a relação sexual. São colocados na base do órgão sexual masculino, fornecendo estimulação extra a homens e mulheres. Além disso, existe uma variedade de tamanhos e texturas, para atender às preferências individuais.

O Epic Duo da Satisfyer é perfeito para fortalecer e sustentar ereções, enquanto intensifica e retarda o prazer. Conta com dois anéis vibratórios e 12 programas de vibração. PVP: 40,95€

Bolas Ben-wa: As famosas bolas Ben-wa são uma ótima opção para as férias, já que são fáceis de transportar e podem ser usadas em qualquer lugar. Essas bolinhas são inseridas na vagina e proporcionam um tremor delicado, que ajuda a estimular a região vaginal. Além disso, ajudam a fortalecer os músculos pélvicos, o que pode levar a orgasmos mais intensos.

As V Balls são verdadeiramente as bolas do amor, ao intensificarem as sensações durante o ato sexual. E pode utilizá-las onde quiser. PVP: 33,95€

Dildos à prova de água: Se planeia passar as férias na praia, os dildos à prova de água são perfeitos para levar consigo. Estes brinquedos podem ser usados tanto na piscina, quanto no mar, proporcionando uma experiência de prazer única.

O Double Trouble Crushious é um dildo duplo à prova de água que torna os sonhos em realidade. Em borracha macia e flexível, conta com veias e glandes realísticas. PVP: 9,95€

Ovos vibratórios com controlo remoto: Se procura emoção durante suas férias, os ovos vibratórios com comando à distância podem ser a escolha certa. Estes pequenos brinquedos são inseridos na vagina e podem ser acionados a qualquer momento através do comando. Pode entregar o controlo ao seu parceiro e permitir que ele a surpreenda, com estimulação a qualquer hora e lugar.

O Ovo vibratório Toyz4Lovers, recarregável e com comando remoto, tem 10 modos de vibração e apresenta um formato ergonómico ideal para uma estimulação intensa do Ponto G. PVP: 55,95€