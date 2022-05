A qualidade de vida inclui aspetos relacionados com a saúde, com o bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas também fatores como as amizades, a família, o trabalho, entre outros, que não se encontram diretamente relacionados com a saúde enquanto conceito hermético.

Segundo um inquérito da DECO PROTESTE sobre a qualidade de vida nas cidades, aos quais responderam cerca de 3.500 participantes, os habitantes de Viseu, Leiria e Braga são os que se encontram, em geral, mais satisfeitos com o local onde vivem.

Do outro lado do índice, quem vive em Évora, Lisboa, Porto e Setúbal são os habitantes mais desagradados.

Das dez vertentes avaliadas, o custo de vida, a segurança e criminalidade e a limpeza e gestão de resíduos são as que têm maior impacto na qualidade de vida nas cidades.

Viseu encontra-se acima da média nestes três critérios.

Veja em baixo as 10 cidades com mais qualidade de vida segundo a DECO Proteste:

Como foi feito o estudo?

Para avaliar o grau de satisfação dos portugueses com vários aspetos da cidade onde vivem, a DECO PROTESTE enviou, em outubro e novembro de 2020, um questionário online aos subscritores das revistas e a uma amostra proporcional da população adulta residente nas cidades selecionadas.

O inquérito foi realizado aos habitantes das 12 capitais de distrito com mais população: Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu.

No total, os resultados são baseados em 3487 respostas válidas, que espelham as opiniões e as experiências dos inquiridos.